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В майские праздники парковка в Отрадном будет бесплатной
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В майские праздники парковка в Отрадном будет бесплатной 

Управа района Отрадное 1 час назад
В предстоящие праздничные дни платное парковочное пространство Москвы, в том числе в районе Отрадное, будет свободным. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, 29, 30 апреля, 1, 2 и 9 мая в столице объявлены «парковочные каникулы».
Актуальную информацию о режиме работы транспорта, перекрытиях и ограничениях движения можно найти на официальном портале мэра Москвы, Едином транспортном портале Москвы и других ресурсах.
Напомним, что в Отрадном платные парковки расположены от дома 15 до дома 17Г по улице Декабристов, от дома 13 до дома 17 строение 3 по улице Санникова, а также на улице Хачатуряна (от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Отрадная). (вт)
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