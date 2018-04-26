В майские праздники парковка в Отрадном будет бесплатной

В предстоящие праздничные дни платное парковочное пространство Москвы , в том числе в районе Отрадное , будет свободным. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, 29, 30 апреля, 1, 2 и 9 мая в столице объявлены «парковочные каникулы».

Актуальную информацию о режиме работы транспорта, перекрытиях и ограничениях движения можно найти на официальном портале мэра Москвы, Едином транспортном портале Москвы и других ресурсах.

Напомним, что в Отрадном платные парковки расположены от дома 15 до дома 17Г по улице Декабристов, от дома 13 до дома 17 строение 3 по улице Санникова, а также на улице Хачатуряна (от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Отрадная). (вт)