Победный салют запустят 9 мая с четырех площадок в ВАО

Яркое световое шоу ожидает москвичей и гостей столицы вечером 9 мая — праздничные салюты и фейерверки будут запускать с 33 городских площадок, в том числе — в 17 столичных парках.

В Восточном округе выделено четыре площадки для запуска салютов — орудия установят в парках «Сокольники», Измайловском и Перовском, а также в Сиреневом саду.

Каждая из площадок подготовила свой пиротехнический сценарий — например, в «Сокольниках» на высоте 100 метров «распустятся» зеленые и желтые хризантемы.

В общей сложности пусковые установки по всей столице дадут более 80 тысяч залпов — ровно в 22.00 небо надо Москвой озарят золотые, оранжевые, зеленые, красные и фиолетовые искрящиеся вспышки. Главными станут 16 точек, откуда запустят зрелищные высотные салюты.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО