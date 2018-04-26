В Бакинском метрополитене скоро откроется новая станция

Баку откроется новая станция метро на «Фиолетовой ветке». Если работы будут идти по графику, то в эксплуатацию ее введут уже в следующем году, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на агентство «Спутник».

Глава пресс-службы Бакметрополитена Насими Пашаев отметил, что сейчас ведется строительство станции метро на улице Джейхуна Салимова на «Фиолетовой ветке» с условным названием «B3», а также электродепо «Ходжасан», туннеля, проходящего от станции метро «Автовокзал» к электродепо «Ходжасан», и станции «Ази Асланов-2».

По словам Пашаева, в первую очередь будет сдана в эксплуатацию станция «В3». На ней установят три лифта и 17 эскалаторов.

Отметим, что бакинская «подземка» насчитывает 25 станций, одно электродепо и три линии, протяженность которых составляет 36,6 км.

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