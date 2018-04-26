Проект «Московское долголетие» привлек уже около 100 тыс. участников

В проекте «Московское долголетие» принимают участие уже около 100 тысяч представителей старшего поколения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе фестиваля-выставки «Московское долголетие 2018. Время новых возможностей», посвященного организации досуга для москвичей старшего поколения.

В материалах отмечается, что у москвичей, записавшихся для участия в проекте, наиболее популярными направлениями являются информационные технологии (20%), английский язык (12%), фитнес и тренажеры (11%), общая физическая подготовка (11%) и танцы (9%).

По словам мэра, в настоящее время в кружках заняты уже порядка 75 тысяч участников проекта. «Московское долголетие» из проекта стало превращаться в реальность. Сегодня около 100 тысяч москвичей уже записались на различные кружки. 75 тысяч уже реально работают в этих кружках. Эта программа для тех московских пенсионеров, которым надоело сидеть дома, которые хотят общения, хотят найти новых друзей, которые хотят вести активную жизнь», — рассказал глава города.

«Московское долголетие» — проект столичного правительства для москвичей старшего поколения, которые хотят вести активный образ жизни и использовать все возможности города для самореализации.

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