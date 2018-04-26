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Минтранс Подмосковья: Проезд на МЦД может быть доступным по карте «Стрелка»
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Минтранс Подмосковья: Проезд на МЦД может быть доступным по карте «Стрелка» 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области планирует использовать карту «Стрелка» для оплаты проезда на Московских центральных диаметрах (МЦД) наравне с картой «Тройка». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил замминистра транспорта региона Святослав Иванов.
«Мы обсуждаем в рамках единой рабочей группы, будем выносить вопрос, чтобы можно было оплачивать картой «Стрелка» наравне с «Тройкой» проезд на МЦД. Потому что МЦД все же затрагивает жителей двух регионов, и нам это важно», — сказал С. Иванов.
Он отметил, что ожидает позитивный исход этого обсуждения.
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