Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ изменит режим работы в майские праздники

Режим работы центра «Космонавтика и авиация» изменится в майские праздники, сообщили в пресс-службе ВДНХ.

«В связи с майскими праздниками изменяется режим работы центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. 3 мая центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ работает до 19:00, вход на экспозицию будет осуществляться до 17:00. 4 мая в центре «Космонавтика и авиация» — технический день», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в праздничные выходные дни — с 29 апреля по 2 мая, вход в музей осуществляется по стандартному расписанию с 11:00 — 22:00 часов.