Москвич пожаловался на работу выставки «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

«Там нужно по билету входить и, оказывается, тоже по билету выходить через турникеты. А я-то этого не знал, я билет выкинул. Мы с женой, с детьми прошли выставку и пытаемся выйти. На турникете молодой человек стоит и говорит: вы должны по билету выйти. Я говорю, что выкинул билет. Они начинают валять дурака, говорят, обратитесь к охране. У меня один ребёнок на руках, другой за руку меня держит. Я попытался выйти через калитку, а он (охранник) меня обратно втаскивает, хватает за грудки… Я попросил книгу жалоб, мне ответили, что книги жалоб нет. Звоню им на главный телефон ВДНХ, там мне девочка-администратор говорит, что нужно написать письмо в электронном виде».