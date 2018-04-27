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Центр Белгорода перекроют во время шествия и митинга
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Центр Белгорода перекроют во время шествия и митинга 

АиФ 21 минуту назад
Фото: АиФ
Во время шествия и митинга в Белгороде ограничат движение транспорта, сообщила пресс-служба мэрии.
С 23.00 27 апреля до окончания мероприятий 28 апреля будет запрещена остановка и стоянка транспорта:
по Театральному проезду (от проспекта Славы до улицы Попова), по улице Победы (от улицы Попова до Театрального проезда), по Свято-Троицкому бульвару (от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области), от проспекта Б. Хмельницкого до Театрального проезда, от улицы Попова до Театрального проезда в районе здания Правительства Белгородской области.
С 7 утра 28 апреля до окончания мероприятий нельзя будет проехать:
по Театральному проезду (от проспекта Славы до улицы Победы), по улице Победы (от улицы Попова до Театрального проезда), по Свято-Троицкому бульвару (от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области) от проспекта Б. Хмельницкого до здания Правительства Белгородской области.
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