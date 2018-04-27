Центр Белгорода перекроют во время шествия и митинга

Во время шествия и митинга в Белгороде ограничат движение транспорта, сообщила пресс-служба мэрии.

С 23.00 27 апреля до окончания мероприятий 28 апреля будет запрещена остановка и стоянка транспорта:

по Театральному проезду (от проспекта Славы до улицы Попова), по улице Победы (от улицы Попова до Театрального проезда), по Свято-Троицкому бульвару (от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области ), от проспекта Б. Хмельницкого до Театрального проезда, от улицы Попова до Театрального проезда в районе здания Правительства Белгородской области.

С 7 утра 28 апреля до окончания мероприятий нельзя будет проехать:

по Театральному проезду (от проспекта Славы до улицы Победы), по улице Победы (от улицы Попова до Театрального проезда), по Свято-Троицкому бульвару (от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области) от проспекта Б. Хмельницкого до здания Правительства Белгородской области.