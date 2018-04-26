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Москвичей беспокоит парад
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Москвичей беспокоит парад 

Рамблер 1 час назад
48% москвичей заявили, что их беспокоит перекрытие центра столицы из-за репетиции парада, так как им придется изменить привычные маршруты передвижения. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.
В свою очередь, 39% опрошенных сообщили об отсутствии беспокойства по этому поводу, так как их ограничения никак не коснутся.
13% пользователей «Рамблера» признались, что не живут в Москве.
В опросе приняли участие 267 человек.
Ограничения движения транспорта в связи с репетицией Парада Победы начались в Москве еще 20 апреля, продолжились 23-го и 26-го и повторятся 27 апреля, 3 и 6 мая, а также в день самого мероприятия.
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