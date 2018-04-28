Власти Москвы рассмотрят идею строительства канатной дороги от метро «Сходненская» до «Речного вокзала» 

Столичные власти рассмотрят предложение о строительстве канатной дороги от станции метро «Сходненская» до станции «Речной вокзал». Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Действительно, такое предложение (о строительстве новой канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал» — прим. Агентства «Москва») поступило, мы сейчас прорабатываем градостроительную оценку данного проекта, техническую возможность. Если инвестор такую дорогу готов будет строить, мы будем только поддерживать и помогать», — сказал М. Хуснуллин.
Ранее о возможности строительства новой канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал» сообщила газета «Ведомости». По данным издания, с частной концессионной инициативой выступили немецкая строительная компания BPS International и австрийский производитель подъемников Doppelmayr.