На севере Москвы появится канатная дорога

Канатная дорога до «Речного вокзала»: новый проект на севере Москвы

Проект строительства канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал» получит поддержку города. Об этом заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

С инициативой построить транспортную линию выступили немецкая строительная компания и австрийский производитель подъемников. «Если инвестор примет решение и найдет средства строить канатную дорогу между этими двумя станциями метро, то мы, конечно, проект поддержим», — сказал Марат Хуснуллин.

Проект может быть реализован в рамках концессионного соглашения — договора, в соответствии с которым инвестор за свой счет создает, реконструирует или использует государственное или муниципальное недвижимое имущество.

Глава Стройкомплекса отметил, что власти города активно работают над улучшением транспортной доступности не только в центре Москвы, но и в других районах.

Канатную дорогу между Воробьевыми горами и спорткомплексом «Лужники» планируется запустить к лету этого года.