На севере Москвы могут построить канатную дорогу

Правительство Москвы изучает возможность строительства канатной дороги между станциями «Сходнеская» и «Речной вокзал».

Об этом «Ведомостям» сообщил руководитель проектного офиса Городского агентства управления инвестициями Москвы Артем Барашев. Известно, что пока московские власти обсуждают с инвесторами возможность воплощения данного проекта.

Планируется, что эта канатная дорога соединит районы Головинский, Левобережный САО и район Тушино СЗАО. По мнению специалистов, дорожное сообщение между этими районами затруднено из-за Химкинского водохранилища. По идее инвесторов, появление канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Тушинская» решит эту проблему. В проекте говорится, что длина этой дороги составит 2300 метров, а время в пути займет семь минут. Вместимость одной кабины на этой дороге составит 30 человек.

Инвесторы планируют использовать для строительства этой дороги свои деньги, отказавшись от помощи города. Предполагаемая стоимость проекта составляет 3,9 миллиарда рублей.