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Москва поддержит строительство канатной дороги между «Сходненской» и «Речным вокзалом»
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Москва поддержит строительство канатной дороги между «Сходненской» и «Речным вокзалом» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва поддержит проект строительства канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал», сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Если инвестор примет решение и найдет средства строить канатную дорогу между этими двумя станциями метро, то мы, конечно, проект поддержим», — сказал чиновник, слова которого приводятся в сообщении комплекса градостроительной политики Москвы.
Ранее сообщалось, что инвесторы предложили построить канатную дорогу между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал». С соответствующей инициативой выступили немецкая строительная компания BPS International и австрийский производитель подъемников Doppelmayr. Проект может быть реализован в рамках концессионного соглашения.
Время в пути по канатной дороге протяженностью 2,3 км должно составить 7 минут. Каждая кабина канатной дороги сможет вмещать 30 человек. В сутки такой подъемник мог бы перевозить до 19 тыс. пассажиров. Инвестиции в проект могут составить 3,9 млрд руб. Строительство, предположительно, займет 2,5 года.
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