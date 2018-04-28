Москва поддержит строительство канатной дороги между «Сходненской» и «Речным вокзалом»

Москва поддержит проект строительства канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал», сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«Если инвестор примет решение и найдет средства строить канатную дорогу между этими двумя станциями метро, то мы, конечно, проект поддержим», — сказал чиновник, слова которого приводятся в сообщении комплекса градостроительной политики Москвы.

Ранее сообщалось, что инвесторы предложили построить канатную дорогу между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал». С соответствующей инициативой выступили немецкая строительная компания BPS International и австрийский производитель подъемников Doppelmayr. Проект может быть реализован в рамках концессионного соглашения.

Время в пути по канатной дороге протяженностью 2,3 км должно составить 7 минут. Каждая кабина канатной дороги сможет вмещать 30 человек. В сутки такой подъемник мог бы перевозить до 19 тыс. пассажиров. Инвестиции в проект могут составить 3,9 млрд руб. Строительство, предположительно, займет 2,5 года.