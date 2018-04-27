В ЦОДД рассказали автомобилистам, когда лучше уезжать из Москвы

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовали жителям Москвы выезжать из города 28 апреля до 12.00 или после 21.00. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

"Впереди четыре выходных дня, ожидается большое количество людей, которые поедут за город, на дачи. В связи с этим завтра, 28 апреля, будет сложно выехать из города во второй половине дня. Завтра же основные затруднения на дорогах будут в период с 15:00 до 21:00. Чтобы избежать пробок, ЦОДД рекомендует сдвинуть поездки на внепиковые часы. Выезжать из города лучше до 12:00 или уже после 21:00. В течение дня для поездок по городу удобнее всего будет пользоваться городским транспортом", — говорится в заявлении ведомства.

По имеющимся данным, во время майских праздников город покинет до 1 млн транспортных средств, затруднения в движении автомобилей ожидаются на границах Москвы.

"Так, наиболее проблемными являются Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, Мичуринский и Рязанский проспекты. Также сложно будет проехать на Ленинском и Волгоградском проспектах, Ленинградском и Волоколамском шоссе по направлению в область, на съездах с кольцевых магистралей, ТТК и МКАД", -говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы из-за ДТП, в котором опрокинулся грузовик, ограничили движение.