Пробки в Москве достигли семи баллов

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Загруженность дорог в Москве, по данным на 15:30 мск в четверг, достигла семи баллов. Об этом свидетельствуют данные портала " Яндекс . Пробки".

На данный момент практически замкнулись в автомобильных пробках Садовое и Третье транспортное кольца столицы.

Ранее власти Москвы предупреждали об ограничениях и осложнениях на дорогах 26 апреля в связи с репетицией парада Победы. Вечером будут перекрыты, в частности, улицы Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Тверская, Триумфальная площадь.

"26 апреля в связи с репетицией парада Победы будет ограничено движение на столичных дорогах. Кроме того, сегодня в столице ожидаются дождь и ветер с порывами до 12-17 м/с. Все это может привести к ухудшению дорожной ситуации и увеличению риска попадания в ДТП", — сообщили ТАСС в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

ЦОДД рекомендует жителям столицы заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов, по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом.