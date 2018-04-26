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Пробки в Москве достигли семи баллов
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Пробки в Москве достигли семи баллов 

ТАСС 28 минут назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Загруженность дорог в Москве, по данным на 15:30 мск в четверг, достигла семи баллов. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки".
На данный момент практически замкнулись в автомобильных пробках Садовое и Третье транспортное кольца столицы.
Ранее власти Москвы предупреждали об ограничениях и осложнениях на дорогах 26 апреля в связи с репетицией парада Победы. Вечером будут перекрыты, в частности, улицы Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Тверская, Триумфальная площадь.
"26 апреля в связи с репетицией парада Победы будет ограничено движение на столичных дорогах. Кроме того, сегодня в столице ожидаются дождь и ветер с порывами до 12-17 м/с. Все это может привести к ухудшению дорожной ситуации и увеличению риска попадания в ДТП", — сообщили ТАСС в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
ЦОДД рекомендует жителям столицы заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов, по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом.
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