Автомобилистов предупредили о загруженности дорог перед майскими праздниками

В последний рабочий день жителям столицы рекомендуют выезжать из города до 12:00 или после 21:00, передает телеканал Москва 24.

Как рассказали в ЦОДД, в период майских праздников в область направляются до миллиона автомобилей. Ожидаются затруднения на основных вылетных магистралях. Самыми проблемными являются Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, Мичуринский и Рязанский проспекты. Не исключены заторы на Ленинском и Волгоградском проспектах, Ленинградском и Волоколамском шоссе, а также на съездах с Третьего кольца и МКАД.

Водителям также рекомендовали пользоваться общественным транспортом для перемещения по столице в дневное время.

Москвичам предстоят четыре выходных дня. На работу горожане выйдут 3 мая. В период первых майских праздников погода в столичном регионе будет очень теплой: ожидается до 25–26 градусов тепла. В последние дни апреля столбики термометров поднимутся до 18 и 23 градусов.

Для тех, кто останется в городе, обширную развлекательную программу в честь старта летнего сезона подготовили в московских парках. Самый большой выбор развлечений 1 мая будет в Парке Горького.