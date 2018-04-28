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Автомобилистов предупредили о загруженности дорог перед майскими праздниками
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Автомобилистов предупредили о загруженности дорог перед майскими праздниками 

Москва24 9 часов назад
Фото: Москва24
В последний рабочий день жителям столицы рекомендуют выезжать из города до 12:00 или после 21:00, передает телеканал Москва 24.
Как рассказали в ЦОДД, в период майских праздников в область направляются до миллиона автомобилей. Ожидаются затруднения на основных вылетных магистралях. Самыми проблемными являются Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, Мичуринский и Рязанский проспекты. Не исключены заторы на Ленинском и Волгоградском проспектах, Ленинградском и Волоколамском шоссе, а также на съездах с Третьего кольца и МКАД.
Водителям также рекомендовали пользоваться общественным транспортом для перемещения по столице в дневное время.
Москвичам предстоят четыре выходных дня. На работу горожане выйдут 3 мая. В период первых майских праздников погода в столичном регионе будет очень теплой: ожидается до 25–26 градусов тепла. В последние дни апреля столбики термометров поднимутся до 18 и 23 градусов.
Для тех, кто останется в городе, обширную развлекательную программу в честь старта летнего сезона подготовили в московских парках. Самый большой выбор развлечений 1 мая будет в Парке Горького.
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