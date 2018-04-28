Прием заявок на участие в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства» завершат 10 мая

Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Правительством Москвы проводится ежегодный конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства». Конкурс призван выявить лучшие реализованные на территории Москвы проекты в области строительства, а также распространить информацию о лучших практиках в сфере строительстве и стимулировать к повышению качества проектирования и строительства. В настоящее время идет прием заявок на участие — представить свой проект можно до 10 мая 2018 г. включительно», — сообщили в пресс-службе.

В департаменте также отметили, что в текущем году конкурс проводится по 12 номинациям. «Победители будут определены по итогам оценки конкурсных проектов членами городской конкурсной комиссии под председательством заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина », — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что заявку на участие в конкурсе по установленной форме может подать заказчик, инвестор, проектировщик или генеральный подрядчик, участвовавший в реализации проекта. К участию допускают проекты, введенные в эксплуатацию в 2017 г.