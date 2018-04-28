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Прием заявок на участие в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства» завершат 10 мая
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Прием заявок на участие в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства» завершат 10 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
«Правительством Москвы проводится ежегодный конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства». Конкурс призван выявить лучшие реализованные на территории Москвы проекты в области строительства, а также распространить информацию о лучших практиках в сфере строительстве и стимулировать к повышению качества проектирования и строительства. В настоящее время идет прием заявок на участие — представить свой проект можно до 10 мая 2018 г. включительно», — сообщили в пресс-службе.
В департаменте также отметили, что в текущем году конкурс проводится по 12 номинациям. «Победители будут определены по итогам оценки конкурсных проектов членами городской конкурсной комиссии под председательством заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что заявку на участие в конкурсе по установленной форме может подать заказчик, инвестор, проектировщик или генеральный подрядчик, участвовавший в реализации проекта. К участию допускают проекты, введенные в эксплуатацию в 2017 г.
«В целях привлечения внимания общественности к конкурсу и градостроительному развитию Москвы организуется открытое общегородское голосование на выставке проектов в павильоне «Макет Москвы», а также голосование на портале «Активный гражданин», по результатам которых будет выявлен победитель по каждой номинации», заключили в пресс-службе, отметив, что награждение победителей конкурса традиционно пройдет в День строителя, награды будет вручать мэр Москвы Сергей Собянин.
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