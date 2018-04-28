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Активные москвичи выберут название «розовой» ветке метро
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Активные москвичи выберут название «розовой» ветке метро 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Название «розовой» ветки столичного метрополитена, строительство которой сейчас идет на территории ЮВАО, выберут участники проекта «Активный гражданин».
Ранее активные москвичи уже определили цвет этой линии, которым она будет изображаться на схеме метро. Теперь им предстоит определиться с новым выбором. Для этого предложено два варианта — «Некрасовская» или уже ставшее привычным рабочее название «Кожуховская». Также горожане могут предложить свой вариант названия ветки или отставить решение данного вопроса на суд специалистов.
Данная ветка станет одной из самых длинных среди всех строящихся линий, ее длина составит более 15 километров. На ней расположится восемь станций: «Нижегородская», «Стахановская», «Окская улица», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Две станции станут пересадочными: с «Нижегородской» можно будет пересесть на одноименную станцию Большой кольцевой линии, а с «Косино» — на «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской ветки.
Первый участок (от «Некрасовки» до «Косино») «поедет» уже этим летом, основные работы там уже завершены. Полностью сдать ветку в эксплуатацию планируется в 2019 году.
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