Ещё
Главный гериатр Минздрава: Москва запустила уникальный проект, продлевающий жизнь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главный гериатр Минздрава: Москва запустила уникальный проект, продлевающий жизнь 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
В столице запущен уникальный проект «Московское долголетие». «Москва запустила уникальный проект, просто уникальный, который действительно продлевает жизнь, и подобного рода проекты вообще есть в мире, но такой масштаб, я думаю, что мы не можем даже привести пример», — сказала АГН «Москва» главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева в ходе фестиваля-выставки «Московское долголетие 2018».
По ее словам, в проект «Московское долголетние» планируют включить 500 тыс. жителей столицы пожилого возраста. «Этот проект ведут врачи, педагоги, деятели культуры, спортсмены. Это очень важно. И я как врач могу сказать, что какие бы мы высокие технологии ни применяли, какие бы новые лекарства, чудодейственные, не использовали, если у нас с вами пожилой человек одинок, если он не востребован, если его окружает пустота, все это будет бесполезно», — отметила она.
Также Ткачева напомнила, что продолжительность жизни в Москве достигла 78 лет, и в ближайшее время составит 80 лет. «А женщины — у них уже средний возраст больше 81 года», — добавила она.
По мнению главного гериатра Минздрава, проект «Московское долголетие» не был бы возможен без инфраструктуры, чем столица обеспечена. Также она высказала мнение, что опыт столицы по созданию данного проекта должны использовать другие регионы.
ТВ Центр: последние новости
Движение транспорта в Москве ограничат на время репетиции Парада Победы Москвичи выберут название для розовой ветки метро Сергей Собянин открыл сезон велопроката в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом184
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…400
Умерла звезда сериала «Сваты»60
Макаревич снова оскорбил россиян924
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море300
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение