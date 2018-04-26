Главный гериатр Минздрава: Москва запустила уникальный проект, продлевающий жизнь

В столице запущен уникальный проект «Московское долголетие». «Москва запустила уникальный проект, просто уникальный, который действительно продлевает жизнь, и подобного рода проекты вообще есть в мире, но такой масштаб, я думаю, что мы не можем даже привести пример», — сказала АГН «Москва» главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева в ходе фестиваля-выставки «Московское долголетие 2018».

По ее словам, в проект «Московское долголетние» планируют включить 500 тыс. жителей столицы пожилого возраста. «Этот проект ведут врачи, педагоги, деятели культуры, спортсмены. Это очень важно. И я как врач могу сказать, что какие бы мы высокие технологии ни применяли, какие бы новые лекарства, чудодейственные, не использовали, если у нас с вами пожилой человек одинок, если он не востребован, если его окружает пустота, все это будет бесполезно», — отметила она.

Также Ткачева напомнила, что продолжительность жизни в Москве достигла 78 лет, и в ближайшее время составит 80 лет. «А женщины — у них уже средний возраст больше 81 года», — добавила она.

По мнению главного гериатра Минздрава, проект «Московское долголетие» не был бы возможен без инфраструктуры, чем столица обеспечена. Также она высказала мнение, что опыт столицы по созданию данного проекта должны использовать другие регионы.