Ещё
Москвичи выберут название для «розовой» линии столичной подземки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи выберут название для «розовой» линии столичной подземки 

Авторадио 2 часа назад
Как сообщает портал столичного правительства, участники проекта «Активный гражданин» выберут название новой, 15-й линии московского метро. Горожанам предложат сохранить рабочее название линии — «Кожуховская» или переименовать ее в «Некрасовскую». Можно будет предложить и свой вариант. Ранее «активные граждане» проголосовали за то, чтобы присвоить новой ветке розовый цвет на схеме метрополитена. Новую линию подземки из 8 станций построят в 2019 году. После открытия «розовая» ветка улучшит транспортную доступность для 800 тысяч человек.
Авторадио: последние новости
Фестиваль-выставка «Московское долголетие – 2018 На Большой кольцевой линии московского метро начали строить станцию «Давыдково» Четверть дохода бюджета Москвы за прошлый год пришлась на средний и малый бизнес
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом188
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…402
Умерла звезда сериала «Сваты»60
Макаревич снова оскорбил россиян927
Москва обратилась к Киеву с жестким требованием86
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение