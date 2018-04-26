Москвичи выберут название для «розовой» линии столичной подземки

Как сообщает портал столичного правительства, участники проекта «Активный гражданин» выберут название новой, 15-й линии московского метро. Горожанам предложат сохранить рабочее название линии — «Кожуховская» или переименовать ее в «Некрасовскую». Можно будет предложить и свой вариант. Ранее «активные граждане» проголосовали за то, чтобы присвоить новой ветке розовый цвет на схеме метрополитена. Новую линию подземки из 8 станций построят в 2019 году. После открытия «розовая» ветка улучшит транспортную доступность для 800 тысяч человек.