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Музей Москвы запускает летние речные экскурсии 30 апреля
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Музей Москвы запускает летние речные экскурсии 30 апреля 

РИАМО 35 минут назад
Фото: РИАМО
Городское экскурсионное бюро музея Москвы 30 апреля запускает летние речные экскурсии по столице, в том числе впервые будут проводиться экскурсии по Яузе, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы музея.
«К открытию теплоходной навигации наш музей совместно с Речфлотом подготовили экскурсионную программу. Первая экскурсия из программы состоится 30 апреля, она будет посвящена 80-летию мостов в центре Москвы. А с 9 мая будут экскурсии «Как устроен шлюз», по этому маршруту обычно не ходят экскурсионные туры. Это маршрут от Северного речного вокзала до «Москва-Сити» с прохождение трех шлюзов», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что экскурсии будут не только речными. В программе предусмотрено две пешеходные экскурсии, посвященные Северному речному вокзалу и городку Наркомвода, где можно будет подробнее узнать об устройстве шлюзов.
Главной изюминкой программы сотрудник пресс-службы музея Москвы назвал запуск экскурсионных маршрутов по Яузе, по которой никогда до этого экскурсии не проводились. Специально для этого маршрута было приспособлено малогабаритное судно. Речные туры по Яузе начинаются 5 мая.
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