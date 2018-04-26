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Лето красное, будь со мной: в каких российских городах уже можно загорать
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Лето красное, будь со мной: в каких российских городах уже можно загорать 

Вечерняя Москва 37 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В четверг, 26 апреля, в Москве дождливо и холодно, а календарное лето наступит только через месяц. Но все же оно не за горами. Ведь в некоторых городах нашей необъятной Родины оно уже наступило.
Краснодар
26 апреля в Краснодаре воздух прогрелся до 26 градусов тепла. Туда уже можно ехать в отпуск. Люди безбоязненно купаются в местных водоемах. В течение следующей недели температура будет стабильной, скорость ветра — до 10 метров в секунду. Синоптики осадков не прогнозируют.
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