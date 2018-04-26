В Черемушках высадили кусты сирени и спиреи

В рамках городской программы «Миллион деревьев» на Юго-Западе Москвы начали высаживать новые деревья и кустарники. Выбирали наименования растений сами москвичи — на портале «Активный гражданин».

Всего в пяти дворах района — на Перекопской улице, 34-2 и 34-4, Зюзинской улице, 4-3, Новочеремушкинской улице, 57 и улице Цюрупы, 6 — высадили 360 кустарников. Так, было высажено 130 обыкновенных сирени, 20 кустов венгерской сирени, а также 210 кустов спиреи. Как добавила ведущий эксперт отдела озеленения социальной сферы Дирекции департамента природопользования и охраны окружающей среды Кристина Гапонова, этой весной на Юго-Западе Москвы озеленят не только дворы, но и территории школ, детских садов и медицинских учреждений. Для этого подготовлены саженцы, выращенные в лучших российских питомниках.

Напомним, акция «Миллион деревьев» стартовала в 2013 году. С того времени было высажено более двух миллионов деревьев и кустарников. Особое внимание уделяется озеленению дворовых территорий. С 2015 года в рамках акции «Миллион деревьев» началось озеленение детских садов, школ, поликлиник, больниц, детских домов, реабилитационных центров и других социальных объектов.