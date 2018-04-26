Синоптики пообещали москвичам 25 градусов тепла на майские праздники

Майские праздники порадуют горожан теплой погодой. Температура в городе может вырасти до 25 градусов выше нуля, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова

"Я не могу сказать, что будет июльская жара, но погода действительно будет теплой. Температура воздуха на 1–2 мая, по расчетным схемам, в столичном регионе будет 20-25 градусов", — цитирует синоптика РИА Новости . Позднякова добавила, что если ночи тоже будут теплыми, то температурный фон окажется на пять градусов выше нормы.

В первых числах мая всплески тепла в столице наблюдаются в среднем раз в 10–12 лет. Последние годы количество теплых праздников увеличилось, добавила Позднякова.

Согласно данным Гидрометцентра температура в столице будет расти постепенно на протяжении всех последних чисел апреля. Так 27-го числа днем воздух прогреется до 15 градусов, к 28 апреля ожидается уже около 18 градусов выше нуля, а 30-го — до плюс 23 градусов. Все это время небо будет облачным, сохранится возможность осадков.

В четверг, 26 апреля в городе действует предупреждение о сильном ветре, скорость которого может достигать 17 метров в секунду. Из-за этого автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт. Пешеходов призвали сохранять бдительность, находясь на улице.