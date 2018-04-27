Москвичам пообещали июньскую жару на майские праздники

МОСКВА , 27 апр — РИА Новости . Жаркая погода прогнозируется в Москве на период майских праздников и выходных: с 29 апреля температура воздуха будет постепенно повышаться и достигнет максимума 2 мая, но не исключены кратковременные дожди, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова

"Погода будет очень теплой, днем будет все теплее и теплее, но не обойдется без кратковременных дождей. Как правило, они будут небольшие. Но 1 мая дождя будет побольше, чем в остальные дни. То, что касается температуры — к нам будет идти теплый и влажный воздух с Балкан, температура воздуха начнет постепенно повышаться", — рассказала Позднякова агентству в пятницу.

По ее словам, в первый выходной день, 29 апреля, минимальная температура в Москве днем составит плюс 16 — плюс 18 градусов. На следующий день, 30 апреля, температура повысится до 17-19 градусов. Ночи будут также умеренно теплые. Так, ночная температура 1 мая — до плюс 10 градусов, а дневная — 20-22 градуса.

"Еще более теплым будет день 2 мая: ночью плюс 10 — плюс 12, и дневная температура достигнет плюс 23 — плюс 24 градусов, а где-то на юге области и плюс 25 градусов. Такая погода, особенно второго числа, очень комфортная, она будет без сильного ветра, без катаклизмов в виде грозы и так далее. Жаркая, теплая, почти, как бывает в конце июня", — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что все выходные в столичном регионе будет солнечно, однако местами пройдут кучевые облака, из которых будет выпадать дождь. Перепадов атмосферного давления также не прогнозируется.