Главный гериатр Минздрава РФ: Москва запустила уникальный проект, продлевающий жизнь

В столице запущен уникальный проект «Московское долголетие», продлевающий жизнь. Об этом заявила главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева в ходе фестиваля-выставки «Московское долголетие 2018. Время новых возможностей», посвященного организации досуга для москвичей старшего поколения.

Москва запустила уникальный проект, просто уникальный, который действительно продлевает жизнь, и подобного рода проекты вообще есть в мире, но такой масштаб, я думаю, что мы не можем даже привести пример», — сказала О. Ткачева.

По ее словам, в проект «Московское долголетние» планируют включить 500 тыс. жителей столицы пожилого возраста.

«Этот проект ведут врачи, педагоги, деятели культуры, спортсмены. Это очень важно. И я как врач могу сказать, что какие бы мы высокие технологии ни применяли, какие бы новые лекарства, чудодейственные, не использовали, если у нас с вами пожилой человек одинок, если он не востребован, если его окружает пустота, все это будет бесполезно», — отметила она.

Также О. Ткачева напомнила, что продолжительность жизни в Москве достигла 78 лет, и в ближайшее время составит 80 лет. «А женщины — у них уже средний возраст больше 81 года», — добавила она.

По мнению главного гериатра Минздрава РФ проект «Московское долголетие» не был бы возможен без инфраструктуры, чем столица обеспечена. Также она высказала мнение, что опыт столицы по созданию данного проекта должны использовать другие регионы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запустил пилотный проект по активному долголетию в столице — организации на бесплатной основе культурного, образовательного и спортивного досуга для пенсионеров. Для выполнения данной задачи власти задействовали образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки и другие организации, которые подготовили соответствующие предложения и прошли квалификационный отбор. Запись пенсионеров для участия в пилотном проекте открылась 1 марта 2018 г. в территориальных центрах социального обслуживания.