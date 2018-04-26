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МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за грозы в Москве
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МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за грозы в Москве 

RT на русском 1 час назад
Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение в связи с усилением ветра и грозой.
«По информации Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением вечером 26 апреля местами в Москве ожидается усиление западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду, в отдельных районах гроза», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее МЧС предупредило об усилении ветра и дожде в Москве 26 апреля.
Также телеканал «360» передавал, что синоптики рассказали о погоде в Московском регионе на майские праздники.
RT на русском: последние новости
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