12 семей, переехавших в первый дом по реновации в Москве, доплатили за квартиры побольше

Двенадцать московских семей, переехавших в первый готовый дом по программе реновации, заключили договоры на приобретение дополнительных жилых метров, сообщил РИАМО в четверг руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев

Первый дом для переселения москвичей по программе реновации находится в Северном Измайлове на 5-й Парковой улице, 62Б.

«В ходе реализации программы реновации 12 семей, переехавших в новый дом по адресу: 5-я Парковая улица, дом 62Б, заключили с Московским фондом реновации жилой застройки договоры на приобретение жилых помещений за доплату взамен приобретения в собственность равнозначных квартир. С начала процесса переезда жильцов специалистами фонда реновации было проведено более 200 персональных консультаций населения по вопросам приобретения жилых помещений за доплату. Прием населения ведется в информационных центрах по переселению», — сказал Бочкарев.

Как уточнил сотрудник пресс-службы департамента строительства, процесс переселения жителей в первый дом по программе реновации начался 10 февраля. В новостройку переселяют жильцов домов №3 и №5 по улице Константина Федина. В готовом доме насчитывается 340 квартир с улучшенной отделкой.

Кроме того, 7 апреля началось переселение в следующие три дома по программе реновации, они расположены по адресам: проспект Вернадского, дом 61, корпус 3; улица Красных Зорь, дом 59Б и улица Гжатская, дом 16, корпус 1.