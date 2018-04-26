С. Собянин: Проект «Московское долголетие» уже привлек около 100 тыс. москвичей

Около 100 тыс. человек записались для участия в проекте «Московское долголетие». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе фестиваля-выставки «Московское долголетие 2018. Время новых возможностей», посвященному организации досуга для москвичей старшего поколения.

«Московское долголетие» из проекта стало превращаться в реальность. Сегодня около 100 тыс. москвичей уже записалось на различные кружки. 75 тыс. уже реально работают в этих кружках. Эта программа для тех московских пенсионеров, которым надоело сидеть дома, которые хотят общения, хотят найти новых друзей, которые хотят вести активную жизнь», — сказал С. Собянин

Фестиваль проходит в павильоне N69 на ВДНХ с 26 по 28 апреля. Согласно программе фестиваля, в его рамках организовано около 900 мероприятий. Люди старшего возраста могут посетить мастер-классы по компьютерной грамотности и ведению соцсетей, занятия по различным видам дизайна, живописи, уроки вокального искусства (фольклорного пения, бардовской песне, хоровому пению и романсов), танцев и английского языка, занятия по лечебной физкультуре, фитнесу, степ-аэробике, хореографии, консультации по здоровому образу жизни, занятия по садоводству, а также семинары по обучению новым профессиям. Как добавили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы , ожидаемое количество посетителей за три дня фестиваля составляет 30 тыс. человек.

Ранее мэр Москвы запустил пилотный проект по активному долголетию в столице — организации на бесплатной основе культурного, образовательного и спортивного досуга для пенсионеров. Для выполнения данной задачи власти задействовали образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки и другие организации, которые подготовили соответствующие предложения и прошли квалификационный отбор. Запись пенсионеров для участия в пилотном проекте открылась 1 марта 2018 г. в территориальных центрах социального обслуживания.