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Более 170 перевозчиков Подмосковья принимают к оплате проезда банковские карты
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Более 170 перевозчиков Подмосковья принимают к оплате проезда банковские карты 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Более 170 перевозчиков Подмосковья принимают к оплате проезда банковские карты, сообщил в ходе круглого стола в Мособлдуме президент АО «Универсальная электронная карта» Михаил Казаков.
«Прием банковских карт осуществляется у 175 перевозчиков в Москве и Московской области (осуществляющих перевозки по Московскому региону — прим. Агентства «Москва»), принимают на более чем 10,7 тыс. транспортных средств в Москве и Московской области и на более чем 2,4 тыс. маршрутов», — пояснил М. Казаков.
Он отметил, что с 1 июня на 1,7 тыс. автобусов будут устанавливаться новые валидаторы европейского типа.
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