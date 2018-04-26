Более 170 перевозчиков Подмосковья принимают к оплате проезда банковские карты

Более 170 перевозчиков Подмосковья принимают к оплате проезда банковские карты, сообщил в ходе круглого стола в Мособлдуме президент АО «Универсальная электронная карта» Михаил Казаков

«Прием банковских карт осуществляется у 175 перевозчиков в Москве и Московской области (осуществляющих перевозки по Московскому региону — прим. Агентства «Москва» ), принимают на более чем 10,7 тыс. транспортных средств в Москве и Московской области и на более чем 2,4 тыс. маршрутов», — пояснил М. Казаков.

Он отметил, что с 1 июня на 1,7 тыс. автобусов будут устанавливаться новые валидаторы европейского типа.