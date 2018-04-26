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Удобные пересадки: шесть ТПУ появится на розовой линии метро
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Удобные пересадки: шесть ТПУ появится на розовой линии метро 

Департамент строительства города Москвы 1 час назад
Фото: Департамент строительства города Москвы
На розовой ветке метро построят шесть транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), заявил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев. Они соединят станции новой линии с железнодорожным и наземным транспортом. Это станции метро «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского», «Косино», «Юго-Восточная» и «Нижегородская улица».
ТПУ «Рязанская» свяжет «Нижегородскую улицу» с одноименной станцией Большой кольцевой линии, Московским центральным кольцом и железнодорожной платформой Карачарово. По словам Андрея Бочкарева, «Рязанская» станет крупнейшим транспортно-пересадочным узлом в стране.
ТПУ «Косино» соединит одноименную станцию метро с «Лермонтовким проспектом», а также с железнодорожной платформой Косино.
Строительство участка розовой линии от «Некрасовки» до станции метро «Косино» планируют завершить уже в этом году. В 2019-м линию продлят до станции метро «Нижегородская улица».
В проекте «Активный гражданин» выбирают название для розовой ветки. Участники решают, оставить ли рабочее — «Кожуховская» — или переименовать ее в «Некрасовскую». Также можно предложить свой вариант.
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