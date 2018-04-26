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Более 160 пассажиров электрички в Новосибирске эвакуировали из-за коробки с котятами
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Более 160 пассажиров электрички в Новосибирске эвакуировали из-за коробки с котятами 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
НОВОСИБИРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Более 160 пассажиров пригородного поезда Новосибирск — Сокур эвакуировали в четверг из-за обнаруженного контролером электрички неизвестного предмета, который, как выяснилось после проверки, оказался коробкой с пятью котятами. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).
Поезд был эвакуирован около 10:00 мск (14:00 по местному времени).
"Была организована эвакуация пассажиров поезда. На момент остановки в вагонах находились 166 человек. Поезд был отогнан в тупик. Для проверки вызвана бригада кинологов, которая показала, что подозрительным предметом оказалась коробка с котятами", — говорится в сообщении.
Для доставки пассажиров к месту следования со станции Новосибирск-Главный был направлен резервный состав, который прибыл на станцию Новосибирск-Южный в 10:37 мск (14:37 по местному времени). На движение других поездов инцидент не повлиял.
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