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Маршрут автобуса №908 станет бестурникетным с 28 апреля
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Маршрут автобуса №908 станет бестурникетным с 28 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Братеево
Пассажиры смогут заходить во все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов, расположенных в салоне. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«С 28 апреля 2018 г. на маршруте №908 уберут турникеты. На линии будут работать автобусы особо большого класса. Отметим, что бестурникетный режим позволяет сделать посадку в транспорт более быстрой и удобной. Кроме того, пассажиры сэкономят в пути от пяти до 20 минут», — сообщили в пресс-службе. В пресс-службе напомнили, что автобус №908 стал первым хордовым полуэкспрессом, который проходит через несколько линий метрополитена — Каховскую, Замоскворецкую, Серпуховско-Тимирязевскую, Калужско-Рижскую, Сокольническую, Калининско-Солнцевскую и Филевскую. Он обеспечивает беспересадочную связь между несколькими районами на юге и западе столицы. Вход во все двери доступен на 79 наиболее популярных автобусных маршрутах, в том числе полуэкспрессных и магистральных. Кроме того, бестурникетный режим действует на 27 маршрутах столичного трамвая.
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