Ещё
В Москве вдоль дорог высадят виолы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве вдоль дорог и магистралей высадят весенние цветы виолы 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Высадка порядка 2 миллионов цветов виолы началась в Москве в цветниках вдоль дорог, городских магистралей, центральных цветниках города и других цветниках в ведении ГБУ "Автомобильные дороги", сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в пятницу.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что на столичных улицах в этом году появятся почти 50 миллионов цветов: на городских клумбах и в палисадниках распустятся петуньи, сальвии, бегонии, агератумы и тагетесы. Также город будут украшать двулетники, которых в этом году почти 5 миллионов. Кроме того, Москву ко Дню Победы украсят 12,5 миллиона тюльпанов, сообщил ранее мэр Сергей Собянин.
"Началась посадка весенних цветов виолы. Сорта цветов уже адаптированы к московским условиям, приспособлены и растут. Мы высаживаем виолу весной, на наших площадках ГБУ "Автомобильные дороги" — будет высажено порядка 2 миллионов виол. Виола — самый стойкий цветок и самый ранний, самых разных ярких цветов, поэтому, чтобы сделать Москву красивой, мы высаживаем именно их", — рассказала журналистам заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Светлана Егорова, слова которой приводит пресс-служба.
Она рассказала, что цветы выращиваются в специальных совхозах, а цветовые гаммы и оформление цветников решается в согласовании с Москомархитектурой. По ее словам, при оформлении клумб город учитывает пожелания москвичей, которыми они делятся в проекте "Активный гражданин".
"Москвичи высказывались за то, чтобы было больше многолетних цветов в клумбах. Мы учитываем эти пожелания, и в этом году площадь многолетних цветов у нас увеличивается. Это тюльпаны, пионы, розы — порядка 93 тысяч квадратных метров цветников", — рассказала Егорова.
Она добавила, что весенняя посадка цветков началась 25 апреля и завершится в первых числах мая, вслед за этим, в июне, в городе начнут высаживать летние цветы.
"На данный момент мы заканчиваем посадку на Триумфальной арке, центр у нас практически высажен", — добавила она.
РИА Новости: последние новости
В Москве частично перекроют движение из-за мероприятий к Дню Победы Поправки в Избирательный кодекс Москвы "выгодны дачникам", считают эксперты На Украине предложили забрать у России мост в Крым в качестве "контрибуции"
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Геннадий Печников6
На Украине захотели забрать Крымский мост373
Путин поблагодарил россиян за понимание257
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине381
«Завоевывающий Европу» Путин попал на обложку журнала92
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение