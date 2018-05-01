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Россияне отпраздновали 1 Мая
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Россияне отпраздновали 1 Мая 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: twitter.com/sensishen
В городах России 1 мая прошли праздничные демонстрации в честь Дня весны и труда.
На Красной площади состоялось традиционное шествие профсоюзов, передает агентство «Москва». В нем приняли участие инженеры, строители, учителя, врачи, ученые, служащие, работники промышленности, транспорта, социальной сферы.
«Я хорошо помню свою первую демонстрацию, я шел со своими коллегами, мы с другом несли большой транспарант "Мир! Май! Труд!" И сегодня этот лозунг актуален, хотя уже другая страна стала, многое, что изменилось. Люди хотят мирного неба над головой, люди хотят достойной оплаты труда и приходят на этот праздник с хорошим весенним настроением», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин перед началом демонстрации.
По данным Московской федерации профсоюзов, в московском шествии приняли участие 120 тысяч человек, сообщает РИА Новости.
Большие шествия и митинги по случаю 1 Мая проходят также в Екатеринбурге, Волгограде, Самаре, Челябинске, Уфе, Новосибирске, Омске. В Санкт-Петербурге несмотря на дождь шествие прошло по Лиговскому и Невскому проспектам, сообщает «Интерфакс».
На Дальнем Востоке, как передает ТАСС, в первомайских мероприятиях приняли участие более 100 тысяч человек.
Название День весны и труда 1 мая носит с 1992 года, с конца XIX века отмечался как день солидарности трудящихся. После революции 1917 года 1 мая стало выходным днем
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