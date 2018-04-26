Дождь и до 17 градусов тепла ожидается в Московском регионе на выходных

Москве и в Подмосковье на выходных ожидается переменная облачность с дождем, воздух днем может прогреться до 17 градусов, сообщает РИАМО

Анатолий Цыганков. "В пятницу, субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер западный. С воскресенья поменяется на юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночные температуры от плюс 2 градусов по области, до плюс 7 градусов в центре Москвы и днем плюс 12 — плюс 17 градусов", — сказал сотрудник Гидрометцентра России

Он отметил, что в четверг ожидается облачная погода с дождем. Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, а в отдельных местах порывы ветра могут достигать до 12 метров в секунду.