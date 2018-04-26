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Дождь и до 17 градусов тепла ожидается в Московском регионе на выходных
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Дождь и до 17 градусов тепла ожидается в Московском регионе на выходных 

Газета.Ru 55 минут назад
В Москве и в Подмосковье на выходных ожидается переменная облачность с дождем, воздух днем может прогреться до 17 градусов, сообщает РИАМО.
"В пятницу, субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер западный. С воскресенья поменяется на юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночные температуры от плюс 2 градусов по области, до плюс 7 градусов в центре Москвы и днем плюс 12 — плюс 17 градусов", — сказал сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
Он отметил, что в четверг ожидается облачная погода с дождем. Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, а в отдельных местах порывы ветра могут достигать до 12 метров в секунду.
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