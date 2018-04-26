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МЧС предупредило о сильном ветре и дожде в Москве в четверг
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МЧС предупредило о сильном ветре и дожде в Москве в четверг 

Газета.Ru 1 час назад
Жителям и гостям столицы следует быть внимательными и острожными в четверг из-за ветра с порывами до 17 метров в секунду и дождя, сообщает РИАМО.
Ранее водителям рекомендовали отказаться от поездок на личных автомобилях в четверг из-за непогоды.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромета, 26 апреля в Москве ожидается дождливая погода, ветер юго-восточный, с переходом на западный 5-10 метров в секунду, местами порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.
Жителей призвали быть осторожными и внимательными в непогоду.
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