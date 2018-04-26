Водителям Москвы рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте из‑за дождя

Москве автолюбителям рекомендовали в четверг не пользоваться личным транспортом из-за дождя и перекрытий дорог в связи с репетицией парада Победы, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

В среду в связи с репетицией парада Победы будет ограничено движение на столичных дорогах. Кроме того, сегодня в столице ожидаются дождь и ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. Все это может привести к ухудшению дорожной ситуации и увеличению риска попадания в ДТП.

«ЦОДД рекомендует жителям столицы заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов, по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом, который готов к увеличению пассажиропотока и работе в сложных погодных условиях», — говорится в сообщении.

Если без личного транспорта не обойтись, рекомендуется не парковаться возле деревьев и рекламных щитов.

Перекрытия начнутся в 17:00 и будут сняты по мере прохождения колонны: 1-й Силикатный проезд — 2-й Силикатный проезд — 3-й Силикатный проезд — Звенигородское шоссе — улица Мневники улица Мневники — улица Народного ополчения — улица Нижние Мневники; улица Нижние Мневники — улица Народного ополчения — улица Мневники — Звенигородское шоссе — улица Красная Пресня — Баррикадная улица — Садовая-Кудринская улица — Триумфальная площадь — улица Тверская.

«С 18:00 до окончания мероприятия будут перекрыты: улица Тверская от Триумфальной площади до улицы Моховой; улица Моховая от Большой Никитской улицы до Тверской улицы; улица Охотный ряд от улицы Тверской до улицы Большая Дмитровка», — добавляется в сообщении.

В 22:40 перекрытия начнутся на двух участках: Кремлевская набережная — Боровицкая площадь — улица Моховая — улица Воздвиженка — улица Новый Арбат — Новинский бульвар — улица Садовая-Кудринская — улица Тверская; Большой Москворецкий мост — Болотная улица — Болотная площадь — Большой Каменный мост — улица Моховая — улица Воздвиженка — улица Новый Арбат — Новинский бульвар — улица Садовая-Кудринская — улица Тверская.

Репетиция продолжится и в ночь на 27 апреля, однако к утру пятницы все ограничения будут сняты.