Москвичи смогут выбрать название для розовой ветки метро

Жители Москвы решат, оставить ли новой ветке метрополитена — розовой по цвету и 15-й по счёту — рабочее название «Кажуховская» или переименовать её в «Некрасовскую». Голосование состоится в проекте «Активный гражданин», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В проекте «Активный гражданин» выберут название новой, 15-й линии московского метро. Участники решат, оставить ли рабочее — «Кожуховская» — или переименовать ее в «Некрасовскую». Также можно будет предложить свой вариант», — говорится в сообщении.

Ожидается, что новая линия метро будет введена в эксплуатацию в 2018 году. В перспективе она станет одной из самых длинных среди строящихся в настоящий момент в Москве.

«На участке длиной более 15 километров расположатся восемь станций: «Нижегородская улица», «Стахановская», «Окская улица», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Две из них станут пересадочными», — рассказали в мэрии.

Проект ветки разработали ещё в 1980-х годах, однако с тех пор его пересматривали несколько раз. По финальному плану строительства линия соединит центр города с районами Рязанский, Кузьминки, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и будет заканчиваться в Люберецких Полях.

Ранее «активные граждане» уже выбрали цвет, которым строящаяся линия будет обозначаться на схемах метрополитена, — розовый.