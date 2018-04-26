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Москвичам предложили выбрать название для новой ветки метрополитена
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Москвичам предложили выбрать название для новой ветки метрополитена 

360tv.ru 1 час назад
Фото: KM.RU
Строящуюся в Москве новую розовую линию метро могут переименовать из «Кожуховской» в «Некрасовскую». Об этом сообщил сайт мэра Москвы.
Название новой, 15-й линии московского метро выберут в проекте «Активный гражданин». Участники проекта сами решат, оставить ли рабочее название — «Кожуховская» — или переименовать ее в «Некрасовскую». Также можно будет предложить свой вариант. В эксплуатацию линию введут уже в текущем 2018 году.
В мэрии отметили, что проект разработан еще в 1980-х годах. Тогда планировалось, что линия пройдет через присоединенные к Москве территории нового района Кожухово. С тех пор проект пересматривали несколько раз.
Согласно финальному плану строительства, новая линия соединит центр города с районами Рязанский, Кузьминки, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и будет заканчиваться в Люберецких Полях. Одноименная станция «Кожуховская» уже есть на салатовой Люблинско-Дмитровской линии.
Новая ветка никак не связана с районом Кожухово и даже к нему не ведет. В будущем такое несоответствие может привести к путанице, считают у мэра.
Власти Москвы планируют до конца лета открыть для пассажиров первый участок новой линии метро. Речь идет об отрезке от станции «Некрасовка» до станции «Косино».
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