Музей Москвы запустит речные экскурсии

Музей Москвы с 30 апреля запустит речные экскурсии

Городское экскурсионное бюро Музея Москвы запустит летние туры по рекам города, сообщили в пресс-службе музея.

«К открытию навигации на Москве-реке городское экскурсионное бюро Музея Москвы запустит летние туры по уникальным речным маршрутам, доступным только капитанам речных судов», — говорится в сообщении.

Первая речная экскурсия «Волга у стен Кремля. 80 лет мостам центра Москвы» состоится 30 апреля. Участникам расскажут на борту теплохода о том, как связано строительство мостов и пуск Канала Москва-Волга в 1937 г., об архитекторах и инженерах, создавших мосты и о других интересных деталях. Кроме того, с мая Музей Москвы совместно с Речфлотом запустит программу речных путешествий по Яузе.

Как добавили в пресс-службе музея, в 2018 г. 80-ти летний юбилей отмечают речные мосты центра Москвы: Крымский, Большой Каменный, Москворецкий, Большой и Малый Устинский, Краснохолмский. Строительство мостов являлось реализацией генерального плана реконструкции Москвы 1935 г. и запуска в 1937 г. Канала Москва-Волга.