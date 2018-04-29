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Две иномарки столкнулись на проспекте Стачек в Петербурге
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Две иномарки столкнулись на проспекте Стачек в Петербурге 

Газета.Ru 41 минуту назад
Авария произошла напротив трёх общежитий СПбГМТУ, когда один из автомобилей выезжал из заправки, а второй решил проехать по встречной полосе, объезжая пробку, передают «Невские новости».
Точной информации о пострадавших пока не поступало.
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