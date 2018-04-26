В Москве стартует конкурс исполнителей Московская весна А Cappella

Москве в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» уже второй раз пройдёт Открытый музыкальный международный конкурс исполнителей «Московская весна А Cappella».

Мероприятие стартует 27 апреля в парке «Красная Пресня».

Как сообщает пресс-служба Мэра Москвы, в будние дни для гостей парка организуют творческие, театральные, спортивные и танцевальные мастер-классы, а также прочтут лекции по кулинарии.

Дети весело проведут время, участвуя в викторине от аниматоров.

В выходные основную программу развлечений дополнят концерты. Зрители услышат выступления симфонического оркестра и музыкальных групп.

Мероприятия продлятся до 9 мая. Посетить мероприятия смогут все желающие, в том числе и жители Вороновского поселения.