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В Москве стартует конкурс исполнителей Московская весна А Cappella
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В Москве стартует конкурс исполнителей Московская весна А Cappella 

Администрация поселения Вороновское 30 минут назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: mos.ru
В Москве в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» уже второй раз пройдёт Открытый музыкальный международный конкурс исполнителей «Московская весна А Cappella».
Мероприятие стартует 27 апреля в парке «Красная Пресня».
Как сообщает пресс-служба Мэра Москвы, в будние дни для гостей парка организуют творческие, театральные, спортивные и танцевальные мастер-классы, а также прочтут лекции по кулинарии.
Дети весело проведут время, участвуя в викторине от аниматоров.
В выходные основную программу развлечений дополнят концерты. Зрители услышат выступления симфонического оркестра и музыкальных групп.
Мероприятия продлятся до 9 мая. Посетить мероприятия смогут все желающие, в том числе и жители Вороновского поселения.
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