В Москве могут запретить нанесение граффити в рекламных целях

В столице могут запретить нанесение граффити на городские стены в рекламных целях. Соответствующий законопроект разработали власти Москвы в связи с требованиями Международной федерации футбола (ФИФА) о недопустимости посторонней рекламы на маршрутах следования команд-участниц чемпионата мира по футболу, который состоится летом 2018 года. Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на департамент рекламы и СМИ, столичные власти намерены «запретить в столице партизанский маркетинг, который взяли на вооружение многие рекламодатели и рекламные агентства». Внести поправки в Мосгордуму планируется в ближайшее время. «Город упорядочивает нанесение граффити. Не всем это нравится, но рекламораспространение в столице должно иметь свои пределы», — следует из слов главы ведомства Ивана Шубина Фото © Сергей Авдуевский Москва меняется Текст © Мария Клименко / Москва меняется Сообщение В Москве могут запретить нанесение граффити в рекламных целях появились сначала на Москва Меняется.