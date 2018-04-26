В Москве могут запретить нанесение граффити в рекламных целях 

В столице могут запретить нанесение граффити на городские стены в рекламных целях. Соответствующий законопроект разработали власти Москвы в связи с требованиями Международной федерации футбола (ФИФА) о недопустимости посторонней рекламы на маршрутах следования команд-участниц чемпионата мира по футболу, который состоится летом 2018 года.
Как сообщает газета
«Коммерсантъ»
со ссылкой на департамент рекламы и СМИ, столичные власти намерены «запретить в столице партизанский маркетинг, который взяли на вооружение многие рекламодатели и рекламные агентства». Внести поправки в Мосгордуму планируется в ближайшее время.
«Город упорядочивает нанесение граффити. Не всем это нравится, но рекламораспространение в столице должно иметь свои пределы», — следует из слов главы ведомства Ивана Шубина.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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