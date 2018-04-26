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Около 4 млн вызовов «скорой помощи» принял Единый диспетчерский центр в Москве в 2017 г.
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Около 4 млн вызовов «скорой помощи» принял Единый диспетчерский центр в Москве в 2017 г. 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
«В 2017 г. Единый городской диспетчерский центр принял около 4 млн вызовов, из них 40% пациентов госпитализируются в больницы. Из всех обращений в 20% случаев пациентами являются дети, 35% случаев — это болезни кровообращения, более 30% обратившихся — пожилые пациенты», — говорится в материалах.
Там также отмечается, что среднее время ответа диспетчера составляет 5 секунд.
Службе «скорой помощи» в Москве исполняется 120 лет — 28 апреля 1898 г. в столице появились первые кареты для оказания скорой медицинской помощи.
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