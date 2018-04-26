Около 4 млн вызовов «скорой помощи» принял Единый диспетчерский центр в Москве в 2017 г.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«В 2017 г. Единый городской диспетчерский центр принял около 4 млн вызовов, из них 40% пациентов госпитализируются в больницы. Из всех обращений в 20% случаев пациентами являются дети, 35% случаев — это болезни кровообращения, более 30% обратившихся — пожилые пациенты», — говорится в материалах.

Там также отмечается, что среднее время ответа диспетчера составляет 5 секунд.