Движение по улице Береговой перекроют в Ростове-на-Дону

Как сообщает городской департамент автодорог, с 6.00 до 17.00 для транспорта закроют участок улицы Береговой между проспектами Сиверса и Богатяновский спуск.

В сообщении поясняется, что ограничения будут введены в связи с проведением мероприятий, посвященных 100-летию образования Южного военного округа.

Напомним, 29 апреля из-за второго тестового матча на стадионе «Ростов-Арена» в донской столице будет ограничено движение транспорта по улице Левобережной и Магистральной улице общегородского значения.