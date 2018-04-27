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Движение по улице Береговой перекроют в Ростове-на-Дону
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Движение по улице Береговой перекроют в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает городской департамент автодорог, с 6.00 до 17.00 для транспорта закроют участок улицы Береговой между проспектами Сиверса и Богатяновский спуск.
В сообщении поясняется, что ограничения будут введены в связи с проведением мероприятий, посвященных 100-летию образования Южного военного округа.
Напомним, 29 апреля из-за второго тестового матча на стадионе «Ростов-Арена» в донской столице будет ограничено движение транспорта по улице Левобережной и Магистральной улице общегородского значения.
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