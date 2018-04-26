Собянин открыл 6-й сезон велопроката в столице

Москве стартовал 6-й сезон проката велосипедов. Церемония открытия сезона состоялась на городской станции велопроката на Хамовническом Валу, которую посетил мэр столицы Сергей Собянин

Выступая перед собравшимися, московский градоначальник отметил растущую популярность велосипедов и велопрокатов в столице. Этим экологически чистым двухколесным средством передвижения с каждым годом пользуются всё больше москвичей.

«В прошлом году прокат перевалил за 2 млн сессий, — отметил мэр Москвы С. Собянин, — в этом году, надеюсь, достигнем 3 млн», — добавил он.

В новом сезоне в городе будут функционировать 430 станций велопроката, которые предоставят москвичам 4300 велосипедов, в том числе 260 — электрических.

Пять лет назад жители столицы могли взять велосипед напрокат всего в 79 точках — на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной, а теперь система проката велосипедов в Москве стала одной из крупнейших в мире.

С. Собянин поздравил столичных велосипедистов с открытием сезона и пожелал им успехов. Самым активным пользователям городской системы велопроката были вручены подарки.