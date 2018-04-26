Где в Симферополе ограничат движение транспорта на Первомай 

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию 1 мая, на ряде улиц Симферополя будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщают в пресс-службе администрации крымской столицы.
"Так, будет ограничено движение транспортных средств в период с 06.00 до 14.00 часов по проспекту Кирова на участке от площади Амет-Хан Султана до площади Куйбышева; по улице Козлова на участке от площади Амет-Хан Султана до пересечения улиц Козлова и Севастопольской; по улице Маяковского на участке от площади Амет-Хан Султана до пересечения улиц Маяковского и Жуковского; по улице Севастопольской на участке от перекрестка улиц Севастопольской и Козлова до пересечения улицы Севастопольской и проспекта Кирова", — указывается в сообщении.
Шествие и концерт: Евпатория готовится к Первомаю >>
Кроме того, будет запрещена парковка автомобилей на вышеперечисленных участках и прилегающих к местам проведения торжеств улицах.
"В связи с проведением праздничных мероприятий будет временно изменена схема дорожного движения посредством устройства соответствующих объездов, регулировку движения будут осуществлять сотрудники ГИБДД", — добавили в администрации.
Общественный транспорт будет курсировать по улицам Пролетарской и Желябова, а также по улице Объездной.