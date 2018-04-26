Где в Симферополе ограничат движение транспорта на Первомай

СИМФЕРОПОЛЬ , 26 апр — РИА Новости Крым . В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию 1 мая, на ряде улиц Симферополя будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщают в пресс-службе администрации крымской столицы.

"Так, будет ограничено движение транспортных средств в период с 06.00 до 14.00 часов по проспекту Кирова на участке от площади Амет-Хан Султана до площади Куйбышева; по улице Козлова на участке от площади Амет-Хан Султана до пересечения улиц Козлова и Севастопольской; по улице Маяковского на участке от площади Амет-Хан Султана до пересечения улиц Маяковского и Жуковского ; по улице Севастопольской на участке от перекрестка улиц Севастопольской и Козлова до пересечения улицы Севастопольской и проспекта Кирова", — указывается в сообщении.

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Кроме того, будет запрещена парковка автомобилей на вышеперечисленных участках и прилегающих к местам проведения торжеств улицах.

"В связи с проведением праздничных мероприятий будет временно изменена схема дорожного движения посредством устройства соответствующих объездов, регулировку движения будут осуществлять сотрудники ГИБДД ", — добавили в администрации.

Общественный транспорт будет курсировать по улицам Пролетарской и Желябова, а также по улице Объездной.