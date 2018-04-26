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Станции велопроката могут появиться во всех жилых и офисных зонах в пределах МКАД к 2024 г.
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Станции велопроката могут появиться во всех жилых и офисных зонах в пределах МКАД к 2024 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичные власти планируют к 2024 г. обеспечить все жилые и офисные зоны в пределах МКАД станциями проката велосипедов. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
«Задача, которую мы себе ставим — чтобы к 2024 г. у нас во всех жилых и офисных зонах МКАДа везде стояли в шаговой доступности станции велопроката», — сказал М. Ликсутов.
Он также уточнил, что в настоящее время в городе есть 773 км велодорожек, с учетом тех, что проложены в парках и выделенных велодорожек.
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