Станции велопроката могут появиться во всех жилых и офисных зонах в пределах МКАД к 2024 г.

Столичные власти планируют к 2024 г. обеспечить все жилые и офисные зоны в пределах МКАД станциями проката велосипедов. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«Задача, которую мы себе ставим — чтобы к 2024 г. у нас во всех жилых и офисных зонах МКАДа везде стояли в шаговой доступности станции велопроката», — сказал М. Ликсутов.

Он также уточнил, что в настоящее время в городе есть 773 км велодорожек, с учетом тех, что проложены в парках и выделенных велодорожек.