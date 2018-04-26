Памятник столичным строителям планируют установить на ул. Большая Никитская до конца года

Памятник строителям Москвы планируется установить на ул. Большая Никитская до конца 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

«Памятник московским строителям на ул. Большая Никитская в центре столицы планируется установить до конца этого года. Решение по его установке принято, поддержано мэром Москвы. Сейчас архитекторы разрабатывают проект», — приводятся в сообщении слова М. Хуснуллина.

В пресс-службе напомнили, что работы на сумму до 70 млн руб. будут профинансированы из средств благотворительного «Фонда ветеранов строителей Москвы». Фонд обязуется передать памятник в дар городу.